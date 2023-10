“Perché lo fai?”, la frase urlata da Rublev a uno spettatore durante la sfida con Sinner

Uno scambio durissimo in un game da pelle d’ora: siamo 3-3 nel secondo set della semifinale di Vienna tra Rublev e Sinner. Battuta del russo, Jannik come al solito risponde da fenomeno: il russo non regge e fa finire il dritto a rete. Subito dopo però se la prende con qualcuno in tribuna, colpevole di essersi alzato durante lo scambio. Lo indica chiaramente con le braccia e gli urla con tono minatorio: “Perché, perché lo fai?”. L’inquadratura della tv riprende due spettatori di mezza età in piedi sulle scale. Un gesto da censurare da sempre vietato nel tennis perché elemento di grande distrazione per i tennisti in campo. L’arbitro, accortosi dell’imprevisto, si è rivolto verso Rublev dandogli ragione tra gli applausi del pubblico. Una magra consolazione per il russo dopo il punto perso contro il nostro azzurro.