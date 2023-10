Musetti-Dimitrov a Parigi-Bercy: orario e dove vederla in tv

Musetti-Dimitrov i precedenti

Due i precedenti tra Musetti e Dimitrov. Il più recente si è giocato a Vienna, con il bulgaro che si è imposto a Vienna nel primo turno del torneo, vinto poi da Sinner. Nell'altro precedente, i quarti di finale ad Acapulco nel 2021, fu invece Musetti a vincere.

Musetti-Dimitrov: diretta tv e streaming

La sfida tra Lorenzo Musetti e Grigor Dimitrov, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, sarà l'ultimo match in programma sul campo 1 e si giocherà non prima delle ore 19. La sfida sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport mentre in replica dalle 21:00 su SuperTennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su SupertenniX e Tennis TV.