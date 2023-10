Ranking Atp, Sinner resta quarto. Avanzano Arnaldi e Sonego

Due variazioni nella top ten pubblicata oggi dall'Atp. Al primo posto resta saldamente Novak Djokovic, davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz ed al russo Daniil Medvedev, battuto ieri in finale a Vienna da Jannik Sinner. L'azzurro resta in quarta posizione, davanti al russo Rublev. Guadagna una posizione il greco Stefanos Tstitsipas, che scavalca in sesta il danese Holger Rune; sale di un gradino il tedesco Alexander Zverev, nono, che fa scivolare lo statunitense Taylor Fritz al decimo posto.