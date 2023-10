Berrettini, il commovente saluto di Santopadre dopo la separazione

Il messaggio di Santopadre a Berrettini

"Eccomi a scriverti per ringraziarti per il percorso che abbiamo fatto", scrive Santopadre su Instagram nel lungo post di saluto al suo 'allievo', chiamato affettuosamente con il nomignolo 'ni', parlando di "un percorso che pochissimi conoscono a fondo e la cui complicità, che custodisco gelosamente, è solo nostra. Quella complicità - prosegue il coach - che nello scorrere del tempo ci ha reso persone più grandi e oserei dire migliori. Quella complicità fatta di stima, rispetto, comprensione, accoglienza che ci ha portato a non discutere mai! Sembra impossibile, ma è così". "Abbiamo condiviso tutto e anche questa scelta che pensiamo sia la migliore - conclude Santopadre -. Ci sono sempre con te e per te. Ti voglio bene".