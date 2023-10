Alcaraz subito fuori a Parigi-Bercy: battuto in due set da Safiullin

Alcaraz dominato da Safiullin a Parigi-Bercy

Entrato in corsa dai sedicesimi di finale, il 20enne spagnolo è stato battuto a sorpresa da Roman Safiullin (n.45 Atp) che sul veloce indoor del 'Palais Omnisport' si è imposto in due set (6-3, 6-4). Il 26enne russo, che al primo turno aveva superato sempre in due set il francese Alexandre Muller (n.86 Atp e in tabellone grazie a una wild card), se la vedrà ora negli ottavi di finale con il connazionale Karen Khachanov (n.15 Atp) vittorioso sul serbo Laslo Djere (n.34 Atp).