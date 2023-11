Sinner-McDonald a Parigi-Bercy: orario e come vederla in tv e streaming

PARIGI (FRANCIA) - Dopo il trionfo nell'Atp 500 di Vienna torna in campo Jannik Sinner, pronto a debuttare contro Mackenzie McDonald nel Masters 1000 di Parigi-Bercy (veloce indoor) che ha già perso un grande protagonista come il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz, eliminato a sorpresa dal russo Roman Safiullin .

Masters 1000 di Parigi-Bercy LIVE: i risultati in diretta

Sinner-McDonald, data e orario

La sfida tra Sinner (n.4 del ranking Atp) e il 28enne statunitense McDonald (n.42 Atp e al primo turno vincitore del derby con Jeffrey John Wolf) è in programma oggi (mercoledì 1 novembre) sul campo centrale del 'Palais omnisport' di Parigi-Bercy. La partita è stata inserita nella sessione serale dopo quella tra Thiem e Rune e non inizierà prima delle ore 20:30.

Sinner-McDonald, dove vederla in tv e streaming

Sinner-McDonald, sfida del secondo turno (sedicesimi di finale) del Masters 1000 di Parigi-Bercy, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà inoltre possibile in diretta streaming su Sky Go e NOW.

Sinner-McDonald, i precedenti

Sono due i precedenti tra Sinner e McDonald, con il bilancio di 2-0 in favore dell'azzurro. Il primo successo di Jannik sullo statunitense è del 2021, nella finale dell'Atp 500 di Washinghton (cemento indoor) vinta in tre set (7-5, 4-6, 7-5). Sulla terra rossa nel 2022 invece la seconda affermazione dell'altoatesino, nel match del terzo turno vinto senza troppi affanni (6-3, 7-6, 6-3) contro McDonald al Roland Garros. Sinner proverà ora a ottenere il tris per qualificarsi agli ottavi del Masters 1000 parigino.