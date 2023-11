Sinner, rimonta show: perché Jannik ha vinto a Parigi alle 3 di notte

PARIGI (FRANCIA) - Strepitoso Jannik Sinner: reduce dal trionfo di Vienna, il 22enne altoatesino batte Mackenzie McDonald, n.42 Atp, al Masters 1000 di Parigi-Bercy dopo una rimonta da applausi e si qualifica per gli ottavi di finale. Finisce 6-7 (6), 7-5, 6-1 per il 22enne altoatesino che cade nel primo set al tie-break ma reagisce nel secondo e terzo set e stacca il pass per il prossimo turno in piena notte: dopo una maratona di ben due ore e 18', infatti, il sipario sul match scende alle 2:37. Il motivo? La partita era iniziata alle 00:30, essendo l'ultima in programma sul centrale parigino.