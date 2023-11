Panatta difende Sinner, duro attacco a Parigi: "Non si può giocare così"

Una vittoria che fa discutere: Jannik Sinner piazza l’ultimo colpo contro McDonald alle due e trentasette di notte, ma non può festeggiare: il programma del torneo Master 1000 di Parigi-Bercy lo vede in campo a distanza di quindici ore. Il tennista altoatesino non ha neanche il tempo fisiologico per recuperare, il suo avversario ha finito di giocare almeno dieci ore prima. Per questo, sta meditando di ritirarsi dal torneo. Adriano Panatta si schiera senza mezzi termini con Jannik Sinner, e polemizza con gli organizzatori del torneo francese.