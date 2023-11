Zverev furioso contro la condanna per violenza domestica: "È una stro**ata"

Alexander Zverev sta vivendo un ottimo momento sul campo, tra ottimi risultati e il ritrovarsi ancora in corsa per le Atp Finals 2023. Non si può dire lo stesso, però, su quanto gli sta accadendo fuori dal campo, con un grosso guaio giudiziario. Il tribunale distrettuale di Berlino ha infatti condannato il tennista tedesco per violenza domestica nei confronti dell'ex fidanzata Brenda Patea, con una multa di 450.000 euro.