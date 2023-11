Furia Bertolucci, durissime accuse dopo il ritiro di Sinner: con chi ce l'ha

Il ritiro di Jannik Sinner al torneo di Parigi - Bercy ha scatenato polemiche e discussioni. Secondo gli organizzatori il tennista azzurro, che aveva chiuso il match contro Mckenzie McDonald alle 2:37 del mattino dopo ben tre set di gioco, sarebbe dovuto scendere in campo dopo sole 14 ore, per affrontare Alex De Minaur. Il poco tempo per recuperare ha portato l'azzurro ad abbandonare il torneo.