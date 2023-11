Djokovic fischiato a Parigi: furia contro il pubblico e reazione strepitosa

"More, more, more" . Di più, di più, di più. Djokovic ha sfidato il pubblico di Parigi che lo stava fischiando durante la partita, vinta, contro Griekspoor e non si è fatto condizionare. Anzi ha risposto sia con le parole sia sul campo, battendo il suo avversario e accedendo ai quarti, dove troverà Rune.

La reazione di Djokovic ai fischi

Djokovic ha commesso un doppio fallo su palla break e il pubblico ha esultato. Lui ha risposto applaudendo, beccandosi i fischi immediati dagli spalti. Nole ha sorriso e ha chiesto, provocatoriamente, con le mani più fischi. Voleva alzare ancora di più i decibel, lui che sa come gestire situazioni come queste. Reazione da campione, Djokovic ha tenuto alta l'attenzione e non ha subito la pressione: un campione come lui non poteva subirla. Alla fine è stato lui ad avere la meglio. Su pubblico e avversario.