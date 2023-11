Bertolucci sbotta: "Mettono in ridicolo il tennis!". I social: "Favoriscono Djokovic"

ROMA - Mentre sale l'attesa per le Nitto Atp Finals in programma dal 12 al 19 novembre a Torino, l'attenzione degli appassionati di tennis è tutta rivolta al Masters 1000 di Parigi-Bercy dove Djokovic sfiderà Dimitrov in finale . Ma proprio un episodio che ha visto coinvolto numero 1 del mondo durante la semifinale da lui vinta contro Rublev ha scatenato la polemica sui social .

La critica di Bertolucci

A 'innescare la miccia' un post su X di Paolo Bertolucci, che non cita il serbo (rientrato negli spogliatoi prima del parziale decisivo per il cosiddetto 'Toilet Break' e poi sottoposto alle cure del fisioterapista in un 'Medical Time Out' concessogli al rientro in campo) ma critica il lungo stop che c'è stato: "13 minuti tra la fine del secondo set e l’inizio del terzo set in una semi di un 1000! Non ho parole - ha scritto l'ex tennista azzurro -. Stanno mettendo in ridicolo uno sport da sempre indicato come uno di quelli da prendere a esempio".

Djokovic attaccato sui social

Parole che hanno scatenato una ridda di commenti da parte degli utenti: "Non mi stupisce: ogni volta si pensa solo a far star comodo Djokovic" scrive qualcuno mentre c'è chi afferma che "Questo è il motivo per cui Nole potrà vincere anche 100 Slam ma non sarà mai considerato il migliore...a ragione! Federer altra categoria, anche solo come persona". Critiche al serbo cui però non si accoda Bertolucci: "Critico le regole non chi ne usufruisce", chiosa l'ex capitano di Davis rispondendo a uno dei tantissimi commenti.