Pazzesco, il fratello di Alcaraz a 12 anni già incanta a casa di Nadal

MADRID (SPAGNA) - Buon sangue non mente, almeno quando in campo c'è un Alcaraz con la racchetta in mano. Mentre il 20enne Carlos, nuovo fenomeno del tennis mondiale e numero 2 del mondo si prepara ad affrontare gli altri maestri nelle Nitto Atp Finals al via domenica 12 novembre a Torino, c'è stata gloria anche per il fratellino Jaime.