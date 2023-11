Bj King Cup, l'Italia parte bene: Trevisan batte Cornet, 1-0 alla Francia

SIVIGLIA (SPAGNA) - Ottima partenza per l'Italia alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals, che si stanno disputando a Siviglia. Al debutto contro la Francia arriva subito la vittoria nel singolare di Martina Trevisan, n.43 WTA, che ha battuto in rimonta per 2-6 6-2 6-2, in due ore e 12 minuti di partita, Alizé Cornet, n.118 del ranking.