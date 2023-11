Fognini non si nasconde: “Provo dolore in ogni parte del corpo”

Fognini: "Ho ancora tanta energia"

"Non è mai facile alla mia età, ma continuo a lottare", ha dichiarato Fognini. "Gioco come quando eri più giovane? Sì, sì( ride, ndr) . Gioco come quando ero più giovane, ma provo dolore in qualsiasi parte del mio corpo. È una storia differente, ma sono felice perché continuo a lottare anche se ho perso posizioni in classifica. Ho ancora l’energia che serve per affrontare questo tipo di partite. Non è mai facile, soprattutto quando stai per compiere 37 anni. Ho una grande famiglia, tre bambini, e non è facile. Sono felice anche per questo".