Il gesto di Djokovic allo Stadium: si alza in piedi per l'inno della Juve!

Uno spettatore d'eccezione allo Stadium prima di Juventus-Cagliari: in tribuna d'onore c'è Nole Djokovic, il fuoriclasse serbo pronto a disputare le Nitti ATP Finals a Torino. Prima del via, però, il tennista si è goduto una serata di relax insieme ad alcuni amici e al suo staff. Un momento di svago allo stadio per assistere alla sfida di campionato tra i bianconeri e gli uomini di Ranieri. Sui social hannop notato un dettaglio non da poco che ha esaltato i tifosi della Signora: quando è partito l'inno della Juve, infatti, Nole si è alzato in piedi per godersi ancora meglio lo spettacolo.