Bertolucci attacca Rune in diretta tv: "Arrogante e guascone contro Sinner"

Paolo Bertolucci, voce del tennis su Sky per le Nitto ATP Finals, si lascia andare durante il commento della sfida tra Sinner e Rune a qualche frecciata nei contronti del ventenne danese, apparso fuori dal gioco nel primo set: "Il suo atteggiamento non mi sta piacendo. Polemizza sempre, è guascone e arrogante. Se sei sotto 4-0 contro Sinner devi essere umile e avere un atteggiamento rispettoso", ha detto Bertolucci, infastidito dai continui gesti polemici dello scandinavo a Torino. "Guarda sempre il suo angolo e non sa come porre rimedio allo stradominio di Jannik, lo sta prendendo a pallate", ha concluso Bertolucci,