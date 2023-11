Sinner e il gesto con la pallina che esalta il pubblico contro Rune

Un campione non solo di tennis. Jannik Sinner nella sua notte torinese contro Holger Rune alle Nitto ATP Finals si dimostra anche un discreto calciatore. Un palleggio, non solo tennistico, ma anche con i piedi mentre il suo avversario danese è seduto dopo aver chiesto il medical time out per un problema al ginocchio destro. Lui, Rune, lì a farsi fasciare l'arto indolenzito, l'altro, lo stratosferico azzurro, ad intrattenere il pubblico del Pala Alpitour con una serie di palleggi che hanno entusiasmato i suoi fan. Non sono un fuoriclasse con la pallina, quindi. Jannik si dimostra atleta a tutto tondo.