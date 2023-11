Rune, richiesta assurda all'arbitro e gestaccio al pubblico: Sinner impietrito

Animi accesi e grande tensione durante il terzo game del terzo set nella sfida di Torino tra Sinner e Rune. Il danese, al servizio, prova un trucchetto per ingannare l'arbitro chiedendo il video review molto dopo il suo servizio. Una richiesta decisamente fuori tempo massimo perché avvvenuta dopo la risposta di Sinner e un suo successivo movimento verso destra per andare ad intercettare nuovamente la pallina. L'avversario di Sinner è andato sotto la sedia dell'arbitro non rassegnandosi alla decisione del giudice di gara. La sua insistenza ha infastidito il pubblico di Torino che ha cominciato a fischiarlo ruomorosamente. Non Sinner, però, che è rimasto - come suo solito - assolutamente impassibile a bordocampo.