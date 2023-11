Medvedev provoca Sinner: la frase in conferenza stampa infiamma la semifinale

Daniil Medvedev è pronto alla sfida contro Sinner e contro il pubblico di Torino. Sarà una semifinale delle Nitto ATP Finals a dir poco incandescente. A stuzzicare la vigilia è stato lo stesso campione russo che in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Alcaraz ha dichiarato: "In questo momento Sinner è al top della forma e potrebbe fare ciò che vuole. E' passato primo nel suo girone e questo risultato dimostra quanto ho detto prima. Lui può fare serve and volley, ma al tempo stesso restare a fondo campo ed essere molto bravo. E' un top player a tutti gli effetti", ha detto il russo.