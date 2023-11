Bertolucci, la netta frase su Sinner: "Gli metterei la racchetta in mano e..."

“Abbiamo un Sinner bello centrato come ha dimostrato in questo finale di stagione. Sarà un avversario da battere. Già, nel primo match siamo favoriti contro l’Olanda, ma dovremo vincere i due singolari mentre l’eventuale doppio ci potrebbe creare qualche problema. Poi contro la Serbia vedremo. Lo scontro sarà Sinner-Djokovic, loro hanno un secondo che non è male, ma nel doppio dovremmo essere davanti. L’Italia è tra le prime al mondo, l’anno scorso è arrivata terza ma per un pelo. Se fosse andata in finale avrebbe vinto secondo me. E adesso ripartiamo. L’assenza di Berrettini sul veloce pesa, ma il capitano ha diverse soluzioni”. L’ha detto Paolo Bertolucci, ex tennista e commentatore di Sky Sport, che ha fatto le carte all’Italia in vista dell’imminente esordio in Coppa Davis.