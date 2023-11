Sinner non pensa alla rivincita con Djokovic: "Ho in testa altro"

Sinner è pronto a scendere in campo. Archiviate le Nitto ATP Finals, Jannik è totalmente concentrato sulla Coppa Davis. "Ovviamente sono contento di essere a Malaga - dice il numero 4 al mondo a Sky Sport - è stata una settimana molto positiva da parte mia, ma qua c’è un’altra settimana abbiamo un altro obiettivo, ovviamente a fine stagione siamo tutti un po’ stanchi, è normale, ma per questo è importante la squadra, proviamo a darci tante energie da mettere in campo, e siamo qui per fare bene, vediamo come va". Avete pensato a quella squadra che alzò la Coppa Davis nel 1976? "Abbiamo una squadra ottima, purtroppo non c’è Berrettini perché si è fatto male, ha avuto una stagione difficile, però abbiamo una squadra veramente forte. Sappiamo di essere tra i favoriti e questo non lo mettiamo in dubbio".