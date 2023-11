Pietrangeli attacca di nuovo Sinner: la frase che scatena la rabbia social

Nicola Pietrangeli insiste. L'ex tennista italiano sottolinea di essere stato un atleta unico nel panorama nazionale e internazionale, anche dopo l'incredibile cammino di Sinner alle Finals di Torino, terminate di fronte a Djokovic nell'ultimo atto nella manifestazione . La sua riposta, a una domanda diretta, non è interpretabile.

Pietrangeli e il paragone con Sinner

“Chi è più forte tra me e Sinner? E' un paragone che non si può fare. Dico solo che Sinner ha vinto pochi titoli e io 48 tornei, anche se non tutti importantissimi", ha detto Pietrangeli ai microfoni di Rai Radio1 scatenando la rabbia sui social network.