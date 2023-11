Sinner capofila azzurro nella classifica Atp. E' ItalBoom: 6 tricolori nei primi 100!

1 Novak Djokovic 11245 (+4 rispetto al 2 gennaio 2023)

2 Carlos Alcaraz 8855. (-1)

3 Daniil Medvedev 7600 (+4)

4 Jannik Sinner 6490 (+11)

5 Andrey Rublev 4805. (+3)

6 Stefanos Tsitsipas 4235 (-2)

7 Alexander Zverev 3985 (+5)

8 Holger Rune 3660. (+3)

9 Hubert Hurkacz 3245 (+1)

10 Taylor Fritz 3100. (-1)

Sinner, è ItalBoom

L'ItalBoom, di cui Sinner è capofila, trova sei tennisti tricolori nei primi cento della graduatoria Atp, con Musetti N.27, Arnaldi N.44, Sonego N.47, Berrettini N.90 e Cobolli N.100. Fra i primi duecento al mondo, gli italiani risultano diciotto; nove di loro sono nati negli Anni 2000. Il dettaglio:

4 Jannik Sinner 6490

27 Lorenzo Musetti 1470

44 Matteo Arnaldi 1021

47 Lorenzo Sonego 990

90 Matteo Berrettini 682

100 Flavio Cobolli 640

118 Luca Nardi 533

127 Luciano Darderi 511

131 Fabio Fognini 499

134 Giulio Zeppieri 480

151 Andrea Pellegrino 416

167 Andrea Vavassori 385

180 Mattia Bellucci 346

182 Matteo Gigante 340

185 Stefano Travaglia 329

195 Raul Brancaccio 310

199 Federico Gaio 307

200 Marco Cecchinato 306

Sinner-Djokovic, rivincita in Coppa Davis?

Berrettini ha pagato un pedaggio pesante agli infortuni che l'hanno retrocesso al N.90. Strepitoso il salto in alto di Arnaldi che ha guadagnato 90 posizioni; Federico Gaio addirittura 228, essendo passato dal N.426 al N. 198. Intanto a Malaga, Palacio de Deportes José Maria Carmen, sono scattate le Final 8 della Coppa Davis, il cui detentore è il Canada. Sinner ha raggiunto Musetti, Arnaldi, Sonego, Bolelli e ha cominciato ad allenarsi con loro, in vista del debutto contro l'Olanda, in programma giovedì. Venerdì, in semifinale la vincente di Canada-Finlandia affronterà la vincente di Serbia-Gran Bretagna; sabato, la vincente di Italia-Olanda giocherà contro la vincente di Serbia-Gran Bretagna. Sulla carta, i pronostici indicano come, con buona probabilità, Sinner e Djokovic potrebbero sfidarsi di nuovo sei giorni dopo il match di Torino che ha visto il Fenomeno serbo conquistare la settima vittoria nelle Atp Finals. La finale della Coppa Davis è in programma domenica 26 novembre.