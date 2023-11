Djokovic e la frase su Sinner che accende la Coppa Davis

Nole Djokovic ha fame. Sempre. Di vittorie, sia chiaro. Una fame inesauribile di trofei che non ti concede tregua. Ed è così che il serbo, ancora con la pancia piena dopo il successo nelle Atp Finals, ha messo nel mirino la coppa Davis con la sua Nazionale. La parola ritiro non fa parte del suo vocabolario. Almeno per il momento. Non fino a quando il cannibale avrà saziato la sua fame. "Visto che sono vecchio c’è sempre un punto interrogativo sulla mia carriera: dovrei andare avanti un altro anno o forse è meglio fermarmi? Ho queste conversazioni dentro di me e anche con le persone intorno a me. Però ho il più grande supporto dalle persone che mi stanno vicine e loro mi dicono di andare avanti. Io mi diverto ancora ed è una grande motivazione andare avanti per continuare a fare la storia. Adoro la competizione ed essere il migliore al mondo e sento il supporto delle persone in giro per il mondo che vogliono che io vada avanti. E’ una bilancia con due pesi, è difficile mantenere l’equilibrio tra quello che mi fa felice e tutto il resto". Queste le parole del tennista numero uno al mondo subito dopo il trionfo di Torino.