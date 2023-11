Coppa Davis, il coach di Musetti: “C’è un aspetto che Sinner può ribaltare”

«Musetti è carico, ha voglia di rivalsa e merita di stare ai piani alti. Sa di dover maturare e cambiare atteggiamento, è un ragazzo intelligente e con tante qualità. Serve solo un po’ di tempo». Alla vigilia dell'appuntamento di Coppa Davis contro l'Olanda, Simone Tartarini non ha dubbi sulle doti del suo allievo e sul contributo che potrà dare alla Nazionale del futuro. Rimasto a casa per una piccola operazione, il coach di Musetti seguirà da casa la trasferta di Malaga. Poi di nuovo al lavoro per preparare insieme a Corrado Barazzutti la prossima stagione.

Partiamo dagli avversari. Tra partite e allenamenti lei e Lorenzo conoscete bene Van De Zandschulp e Griekspoor.

«Lorenzo ha perso con tutti e due in occasioni molto remote, era giovanissimo. Nel 2020 con Tallon (6-4 7-6) e nel 2021 con Botic (3-6 6-1 6-4). Sono un po’ altalenanti, l’anno scorso aveva fatto meglio Van de Zandschulp, quest’anno invece Griekspoor ha fatto benissimo soprattutto nella prima parte di 2023. Botic dopo qualche intoppo si è ripreso in questo autunno, quindi li troveremo entrambi al massimo della forma. Parlando con Lorenzo ho appreso che i campi sono molto rapidi, questo è un aiuto per loro, anche se noi abbiamo Sinner. Griekspoor costruisce intorno al servizio e spinge tanto in risposta. Van de Zandschulp non è rapido, ma è sempre offensivo. Mi attendo una sfida aperta».

Loro hanno due specialisti, noi forse schiereremo Jannik. Un singolarista forte quanto incide nella doppio?

«La mia idea è che tolte poche coppie di altissimo livello, gli altri doppisti siano abbordabili. A Cincinnati Musetti e Sonego hanno giocato per divertimento, ma sono arrivati ai quarti di finale battendo due team di specialisti. Se hai un singolarista forte in risposta te la giochi sempre nella partita secca».

Musetti può essere un’opzione in doppio?

«Lorenzo non aveva iniziato bene, poi ha ingranato ed è arrivato numero 15 ATP. Dopo Wimbledon c’è stato l’annuncio del bambino, naturalmente una bella notizia, che inizialmente ci ha presi tutti alla sprovvista, compreso Lorenzo che l’ha comunque accolta benissimo. Parliamo di un ragazzo di 21 anni, questo avrà alterato i suoi equilibri. Si è sempre allenato bene, ma in partita a volte alle prime difficoltà ha mollato. È comprensibile che abbia altri pensieri e che gli siano mancate energie nervose. Ha comunque chiuso da 27 del mondo. La Coppa Davis può aiutarlo, lui è contento degli allenamenti e in doppio può essere un’opzione. Per le scelte non mi sostituisco a Filippo».

Nel 2024 sarà affiancato da Barazzutti, come siete arrivati a questa decisione?

«Io e Lorenzo stavamo cercando e Barazzutti porta molto al progetto come esperienza, piace a entrambi e sono sicuro che sia un’ottima aggiunta. Farà circa sette tornei insieme a Lorenzo, quelli dopo le trasferte lunghe e in totale una dozzina di settimane. Sarà già con noi durante la preparazione invernale».

Quali sono i piani per l'avvio di stagione?

«Lorenzo farà una settimana di vacanza dopo la Davis, poi ci attendono 15 giorni a Montecarlo. Il primo torneo sarà Hong Kong o Brisbane, mentre abbiamo rinunciato alla United Cup per allungare la preparazione e passare il Natale a casa dopo tanti anni fuori. Seguiranno Australian Open, tornei indoor europei, Doha, Dubai e Indian Wells. A marzo, quando partorirà la compagna, potrebbe saltare Miami. Lorenzo vuole essere presente alla nascita».