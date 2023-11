Sorpresa Berrettini, raggiunge l'Italia a Malaga per la Coppa Davis: c'è un motivo 

L’ umore è alto ed è palpabile. L’atmosfera di Malaga quasi tutti l’hanno respirata l’anno scorso, ma Jannik Sinner non c’era qui in Andalusia nel 2022, quando l’Italia è arrivata in semifinale perdendo contro il Canada. Non c’era nemmeno a Bologna, per la fase a gironi superata a fatica dagli azzurri. Ma quella storia ormai rappresenta il passato e ora si guarda al presente, dove la Sinnermania è cresciuta a dismisura nelle ultime due settimane e la voglia di Jannik di partecipare alla Coppa Davis è andata contestualmente oltre la stanchezza, fisica e mentale, che il numero 4 del mondo inevitabilmente sente arrivato a questo punto della stagione. La felicità di far gruppo, di essere parte di una squadra che non sia il tuo solito team, è qualcosa che si vive solo in azzurro. Quel colore che domani, a partire dalle 10, invaderà il José Maria Martín Carpena di Malaga, il palazzetto in cui si giocano le Final 8 per il secondo anno consecutivo, ma in cui non c’è la Spagna padrona di casa, che senza Alcaraz s’è autosabotata nel girone di qualificazione a Valencia.