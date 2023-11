Djokovic spaventa la Serbia: il dettaglio nella foto che preoccupa prima della Coppa Davis

MALAGA - Era stato a Valencia subito dopo aver vinto l’US Open solo per aiutare la sua Serbia a qualificarsi alla fase successiva. È arrivato a Malaga lunedì sera, due giorni dopo aver trionfato alle Finals di Torino. Patriottismo ai massimi livelli e con al gomito destro un tutore che non indossava da aprile , dall’Atp250 di Belgrado, dove uscì ai quarti.

Djokovic star a Malaga

Novak Djokovic s’è allenato davanti a una trentina di telecamere ammesse per una decina di minuti, da vera star. Accanto, provando a non distrarsi, c’erano i tennisti della Gran Bretagna, che non ricevevano le stesse attenzioni ma che domani proveranno a fare uno scherzo alla Serbia di Nole, la più grande attrazione di questi giorni a Malaga. Il n. 1 al mondo è in Spagna per provare a bissare la Davis vinta solo nel 2010.