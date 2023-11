Quando giocherà Sinner in Coppa Davis: i dubbi di Volandri sul primo singolarista contro l'Olanda

Italia, ci siamo. Domani comincerà il cammino azzurro nella fase finale della Coppa Davis contro l'Olanda. Ma chi scenderà in campo per i singoli? Il capitano Volandri fa pretattica o forse lui davvero ancora non sa chi schierare, Sinner a parte. Se Jannik sarà senza alcun dubbio il nostro numero 1 (giocherà per secondo), il numero 2 resta un’incognita: Arnaldi, pur avendo un ranking inferiore, sembra leggermente favorito su Musetti, che paga un brutto finale di stagione sul cemento, ma anche su Sonego, uomo Davis che tende a dare il meglio quando l’avversario è sulla carta più forte, ma che qui a Malaga l'anno scorso s'è esaltato. Arnaldi, che in azzurro ci è entrato in punta di piedi, non sembra uno che sente la pressione: «Per me è già bellissimo essere qui, un modo speciale per chiudere la stagione: mi godo il momento e provo a imparare dalla squadra», ha ammesso con quel sorriso genuino che si ritrova stampato in faccia. Matteo come gli altri, lo spirito Davis davanti a tutto e un solo obiettivo: riportare in Italia quella Davis che manca dal ’76.