Berrettini a Malaga per la Coppa Davis abbraccia i compagni: l'incontro con Sinner all'arrivo

Matteo Berrettini è a Malaga per le finali di Coppa Davis insieme agli altri azzurri. Si allenerà, farà gruppo, sarà in panchina. Nel frattempo oggi ha partecipato alla foto ufficiale di squadra e nelle immagini del backstage si vede mentre saluta e abbraccia i compagni. Il primo è Jannik Sinner, poi tutti gli altri. Berrettini, pur non essendo nelle condizioni di poter dare il suo contributo, è comunque arrivato a Malaga per fare gruppo, tifare e allenarsi con i compagni. Probabilmente proprio con Sinner, in attesa di tornare presto in campo. E' quello che sperano tutti i tifosi azzurri.