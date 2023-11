Diretta Italia-Olanda, Sinner c'è: Coppa Davis, quarti di finale LIVE

Aggiorna

È il giorno dell'Italia in Coppa Davis e del ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la finale persa con Djokovic alla Nitto ATP Finals di Torino. Gli azzurri debuttano nelle Final Eights ai quarti contro l'Olanda. Chi vince sfiderà in semifinale la vincente tra Serbia e Gran Bretagna.

11:04 Momento importante: Sinner in piedi in panchina Sinner in panchina sta vivendo con grande emozione e trasporto il match, cercando di supportare Arnaldi.

11:03 Arnaldi, occasione sprecata: 5-5 L'azzurro si era guadagnato due set point, ma poi non è riuscito a chiudere, e ai vantaggi ha perso il game. 10:56 Arnaldi tiene il servizio: 5-4! Grande game del tennista azzurro che chiude sul 40-0 con una grande battuta. 10:51 Italia-Olanda 4-4 Ancora equilibrio, si va sul 4-4. Van de Zandschulp non sbaglia il suo turno di servizio. 10:46 Arnaldi si porta sul 4-3 Ancora nessun break, l'azzurro tiene il servizio. Sfida finora molto equilibrata. 10:42 Italia-Olanda 3-3 Van de Zandschulp tiene il turno di battuta per la prima volta ai vantaggi sul suo servizio. Arnaldi non è riuscito a sfruttare due regali dell’olandese 10:36 Arnaldi avanti 3-2 Ottimo turno di battuta per Arnaldi che si scrolla di dosso la tensione e lascia a zero l'avversario in questo game. 10:35 Tifo per l'Italia sugli spalti Il palazzetto non è pienissimo, ma tutto l’anello superiore è occupato da scolaresche di malaga schierate per la maggior parte con l’Italia. 10:33 Italia-Olanda 2-2 Van de Zandschulp risponde ancora tenendo il servizio senza troppi problemi. Game giocato in pieno controllo. 10:28 Arnaldi avanti 2-1 Ancora due errori sul dritto per il tennista italiano che però riesce a tenere il servizio nel primo game che si conclude ai vantaggi.

10:24 Italia-Olanda 1-1 Van de Zandschulp tiene il servizio e si porta sull'1-1. Due punti assegnati con il challenge. 10:18 Arnaldi si prende il primo game Italia avanti 1-0, Arnaldi tiene il servizio nonostante un doppio fallo e un errore banale sul dritto, dovuti forse alla tensione. 10:16 Si parte Inizia la sfida tra Italia e Olanda ai quarti di finale in Coppa Davis. Arnaldi parte al servizio. 10:03 Scende in campo l'Italia Gli azzurri scendono in campo, festa sugli spalti. Ovazione per Sinner. Arnaldi, che gioca per primo, sereno e sorridente. Partono gli inni nazionali, il primo è quello italiano. 9:56 Chi è l'avversario di Sinner e perché è insidioso Leggi l'articolo di approfondimento 9:45 Tra 15 minuti in campo Arnaldi contro Van de Zandschulp È tutto pronto per il debutto degli azzurri nelle Final Eight di Coppa Davis, si comincia con Arnaldi, poi toccherà a Sinner. Ecco il programma di oggi.

9:29 Sinner a sorpresa fuori dal doppio, ma la decisione può cambiare Nella lista consegnata dai capitani, a sorpresa non figura il nome di Jannik Sinner nel doppio. Ci sono infatti Bolelli e Sonego contro la temibile coppia olandese Koolhof/Rojer. Per ora quindi, Jannik è stato risparmiato, ma la scelta può essere modificata anche all’ultimo momento. Probabilmente la decisone finale dipenderà dall’esito dei due singolari.

9:14 L'avversario di Sinner in Coppa Davis Il leader olandese, e dunque avversario di Sinner, risponde al nome di Tallon Griekspoor (7 vinte e 6 perse in Davis). Numero 23 ATP, poco reclamizzato, è tennista con pochi deboli e buon talento, esploso nel 2023 grazie a due titoli ATP (S’Hertogenbosch e Pune) e alcune prestazioni di rilievo: poche settimane fa, a Bercy, è andato a un passo dalla vittoria su Novak Djokovic. Sinner e Grieskspoor si sono già affrontati quest’anno nella semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam, quando l’azzurro si impose 7-5 7-6(5) dopo due set intensi ed equilibrati. 9:00 Arnaldi l'altro singolarista: si inizia con lui. Poi Sinner Sarà Arnaldi il secondo singolarista degli azzurri. Sinner oltre al singolo, dovrebbe giocare anche il doppio in caso di necessità, ma l'Italia vuole chiudere la questione prima perché la forza dell'Olanda è proprio nel doppio. Si parte con Arnaldi-Van de Zandschulp, poi Sinner-Griekspoor e infine il doppio. 8:55 Australia in semifinale L'Australia si è qualificata per le semifinali di Coppa Davis a Malaga battendo 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Al Palacio de Deportes, José Maria Martín Carpena Tomas Machac ha sconfitto 6-4, 7-5 Jordan Thompson, poi nel secondo singolare Alex De Minaur ha battuto Jiri Lehecka per 4-6, 7-6, 7-5, mentre nel doppio decisivo Matthew Ebden e Max Purcell si sono imposti 6-4, 7-5 su Jiri Lehecka e Adam Pavlasek. L'Australia affronterà venerdì la Finlandia, che ieri aveva sconfitto 2-1 il Canada campione uscente. 8:45 Coppa Davis, come funziona: tabellone e regolamento Tutto quello che c'è da sapere sul format delle Final Eight di Coppa Davis. Calendario, orari, e come funziona. La guida completa 8:30 Italia-Olanda, dove vederla in tv Tutte le partite degli azzurri saranno visibili in chiaro su RaiDue. Ecco dove altro vederle su Sky e in streaming. Leggi i dettagli

8:15 Berrettini a Malaga: "Con Sinner sana rivalità" Matteo Berrettini è a Malaga per supportare gli azzurri. Ieri ha parlato in conferenza stampa del rapporto con Sinner e del suo futuro. Leggi i dettagli

8:00 Italia-Olanda, cosa dicono i bookie Con Sinner in squadra l’Italia è favorita contro l’Olanda. Ecco le quote e i pronostici secondo i bookie. Leggi i dettagli Palacio de Deportes José María Martín Carpena - Malaga

