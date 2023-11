Diretta Coppa Davis, Serbia-Gran Bretagna: orario e come vederla in tv o streaming

MALAGA (SPAGNA) - Ultimi due quarti di finale delle Final Eight di Coppa Davis , in svolgimento a Malaga. Nella mattinata l'Italia sfiderà l'Olanda , poi sarà il turno della Serbia contro la Gran Bretagna . La vincitrice di questo scontro potrebbe sfidare in semifinale proprio gli azzurri.

Serbia-Gran Bretagna, la sfida

Decisiva la presenza per la Serbia di Novak Djokovic, l'uomo dei record fresco vincitore delle Nitto Atp Finals, che sarà molto probabilmente il primo singolarista. Lo seguiranno poi uno tra Djere, Lajovic, Kecmanovic o Medjedovic. Dall'altra parte la Gran Bretagna soffre l'assenza di Andy Murray, infortunatosi di recente, e punterà probabilmente su Cameron Norrie e Jack Draper per i singolari. La forza degli inglesi sarà nel doppio, con Neal Skupski e Joe Salisbury (vincitore del doppio alle Nitto Atp Finals).

Serbia-Gran Bretagna, l'orario

Serbia e Gran Bretagna scenderanno sul campo del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga non prima delle ore 16, per chiudere il giro dei quarti di finale delle Final Eight.

Serbia-Gran Bretagna, come vederla

La sfida tra Serbia e Gran Bretagna sarà disponibile in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre sarà disponibile in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW.