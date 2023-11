Coppa Davis, chi è l’avversario di Sinner e perché è insidioso

In Coppa Davis vige una regola aurea: non si guarda il ranking. Ci sono giocatori, anche molto forti, che mai hanno reso in nazionale, schiacciati da aspettative e pressioni. Altri, invece, possono essere definiti “animali da Davis”. L’Olanda di capitan Paul Haarhuis, ottimo giocatore negli anni 90 (best ranking n.18 ATP), può vantare la presenza in rosa di Botic Van de Zandschulp, che in nazionale ha quasi sempre giocato ad altissimi livelli. Numero 2 orange, attualmente alla piazza 51 del ranking mondiale, vanta tre importanti scalpi in Davis (Fritz, Paul e Norrie, tutti tra i primi 15 della classifica ATP) e un record complessivo di 7 vittorie e sole 3 sconfitte. Centonovantuno centrimetri di altezza, ottimo servizio e tennis brillante, Van de Zandschulp non ha mai affrontato Sonego e Arnaldi, ma ha battuto Musetti in tre set nelle qualificazioni degli Australian Open 2021. Sul cemento indoor, se entra in ritmo col servizio, può essere molto pericoloso.