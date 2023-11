Coppa Davis, la dura frase di Bertolucci durante il doppio: "Lo gioca solo chi..."

Paolo Bertolucci non le manda a dire e non ha filtri. Come sempre. Durante il doppio di Coppa Davis per prima cosa si appella a Sinner e scrive ("San Jannik pensaci tu"), poi risponde in maniera dura alla domanda di un utente. Gli chiedono: "Ho una domanda a cui non riesco a rispondere. Ma è così disdicevole giocare il doppio? Noi abbiamo 5 ottimi singolaristi, perché due di questi non provano a giocare qualche torneo insieme e a diventare il doppio di Davis? Sonego Musetti, ad esempio, potrebbe fare bei risultati...". Risponde Bertolucci: "Il doppio è giocato da chi non riesce a esprimersi in singolare". Con qualche eccezione, come Sinner: lui non si tira mai indietro e si esprime sempre ai massimi livelli.