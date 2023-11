Diretta Coppa Davis, l'Italia di Sinner in semifinale: dove vederla in tv e streaming

MALAGA (SPAGNA) - Primo scoglio superato dall'Italia a Malaga, dove Sinner e compagni hanno superato in rimonta l'Olanda nei quarti delle Finals di Coppa Davis e staccato così il pass per la semifinale, in cui si troveranno ad affrontare la vincente della sfida tra la Serbia di Novak Djokovic e la Gran Bretagna .

Coppa Davis: risultati e dirette

Semifinali di Coppa Davis, quando gioca l'Italia

La semifinale di Coppa Davis tra l'Italia e la vincente del quarto di finale tra Serbia e Gran Bretagna è in programma sabato (25 novembre, inizio alle ore 12) al 'Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena' di Malaga, in Spagna.

Italia in semifinale di Davis: dove vederla in tv e streaming

La semifinale dell'Italia in Coppa Davis (contro una tra Serbia e Gran Bretagna) sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. In chiaro sarà invece visibile in diretta tv su RaiDue e in streaming su RaiPlay.

Coppa Davis, chi c'è nell'Italia di Volandri

Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. È questa l’Italia che alle Final Eights di Coppa Davis sta difendendo i colori azzurri, guidata dal capitano Filippo Volandri che può contare anche sull'apporto di un tifoso speciale come Matteo Berrettini, in questi giorni a Malaga per stare vicino ai suoi compagni.