Coppa Davis, Sinner e la battuta devastante: gesto furioso di Griekspoor

MALAGA (SPAGNA) - Jannik Sinner mette in mostra ancora una volta tutto il suo talento prima battendo Griekspoor nel singolo e poi trionfando anche in doppio con Sonego. Punti pesantissimi che regalano all' Italia la semifinale di Coppa Davis dopo una vera e porpria battaglia contro l' Olanda.

Sinner, la giocata che fa impazzire Griekspoor

In particolare proprio nella sfida di doppio, decisiva per il 2-1 finale dell'Italia sull'Olanda, una giocata dell'azzurro ha fatto andare letteralmente su tutte le furie uno dei suoi avversari. Sinner nell’ultimo game ha infatti battuto una seconda fortissima che non ha lasciato scampo a Griekspoor che prima alza le mani come a dire "Che potevo fare" e poi con rabbia sbatte forte la racchetta per terra in un gesto di stizza.