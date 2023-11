Coppa Davis, Sinner colpito da Griekspoor: la reazione di classe di Jannik fa il giro del web

Coppa Davis: risultati e dirette

Griekspoor colpisce Sinner, la reazione è di classe

Dopo aver battuto Tallon Griekspoor nel secondo singolare ('rimediando' così all'iniziale sconfitta di Matteo Arnaldi contro Botic Van De Zandschulp), Sinner si è ritrovato lo stesso avversario di fronte nel doppio decisivo che ha vinto insieme a Lorenzo Sonego (Wesley Koolhof invece il secondo giocatore degli 'Orange'). Un match combattutissimo e senza esclusione di colpi, come dimostra un dritto di Griekspoor sul corpo di Sinner che è stato così colpito in testa dalla pallina. Un episodio che avrebbe potuto accendere gli animi ma al quale l'azzurro numero 4 del mondo ha reagito con classe, togliendosi il cappello per scuotere il capo e sorridere all'avversario che gli chiedeva scusa. Un gesto, quello di Sinner, che è divenuto presto virale sui social ed è stato apprezzato dagli appassionati di tennis di tutto il mondo.