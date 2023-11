Coppa Davis, Volandri sorprende tutti: "Ora ho 60 anni..."

Volandri su Sinner: "Alza il livello di tutti"

Volandri si sofferma poi su Sinner: "Jannik da tutto, alza il livello di tutti. Si prende le sue responsabilità e le condivide. E' importante per noi, così come è importante per noi avere Matteo Berrettini, a prescindere dal fatto che possa giocare o no. Han fatto tutti la loro parte, siamo passati ancora una volta da una difficoltà . Si ripartiva da zero, Jannik è arrivato lunedì, ieri ci siamo svegliati molto presto per giocarci sopra. Ha fatto la differenza. Ognuno porta il suo bagaglio. Sono contento e orgoglioso di tutti".