La frase di Djokovic a fine partita: “Sinner? Ecco perché stavolta sarà differente…”

MALAGA (SPAGNA) - La Serbia di Novak Djokovic vola in semifinale di Coppa Davis: la nazionale capitanata da Viktor Troicki liquida con un netto 2-0 la Gran Bretagna grazie ai successi nel singolare di Kecmanovic e, soprattutto, del numero uno al mondo, fresco di trionfo alle Finals di Torino. Intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine del match, l'asso serbo ha commentato così il successo contro Cameron Norrie: "Sono contento per il nostro Paese grazie a Kezmanovic: con la sua vittoria, sull'1-0, sono entrato in campo con meno pressione".