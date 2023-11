Davis Italia-Serbia, chi gioca i due singolari e il doppio: il piano di Volandri

MALAGA (Spagna) - Squadra che vince, non si cambia. Sembra essere questo il pensiero del capitano azzurro di Coppa Davis Filippo Volandri che dovrà fare delle scelte importanti in vista della semifinale di Coppa Davis in programma sabato alle 12.00 . L’Italia avrà modo di affrontare la Serbia di Novak Djokovic , e tutto lascia presagire che ci possa essere una nuova sfida con Jannik Sinner dopo la finale disputata a Torino nelle Nitto Atp Finals 2023.

Coppa Davis, le parole di Volandri

Il capitano azzurro davanti ai giornalisti presenti a Malaga non ha nascosto le proprie intenzioni. "Ci potrebbe essere un Sinner-Djokovic 3.0 - ha affermato il capitano dell’Italia Filippo Volandri in conferenza stampa - credo che sia un bene per tutti, per Sinner che si mette ancora una volta alla prova, e per tutti quelli che guarderanno la partita che sarà ancora più speciale anche rispetto alle ultime due: sarà una partita bella bella bella”.

Coppa Davis, le scelte di Volandri

Le probabilità di vedere ancora una volta Jannik Sinner opposto a Novak Djokovic sono altissime. Per quanto riguarda le altre scelte, Volandri potrebbe confermare Matteo Arnaldi come primo singolarista, mentre l'eventuale coppia di doppio potrebbe vedere ancora una volta il tandem Sonego-Sinner.