Panatta, la frase durissima su Musetti dopo il ko in Coppa Davis

L 'Italia è sotto contro la Serbia nella semifinale di Coppa Davis . Musetti ha perso il primo match contro Kecmanovic. Una sconfitta che brucia, che mette in salita la strada verso la finale. Adriano Panatta non ha fatto sconti all'atleta azzurro di 21 anni che occupa la posizione numero 27 nel ranking Atp.

Coppa Davis, Panatta contro Musetti

"Musetti era in partita fino al 3-2 nel secondo set, poi è calato fisicamente, con un parziale di 9 game a 1 persi, evidentemente non era in condizione di giocare un match così duro, non è che stai giocando contro un fenomeno. Peccato. Però Jannik può giocarsela più o meno alla pari", le parole di Panatta riferite alla prova di Musetti in Coppa Davis.