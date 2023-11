Italia-Australia Coppa Davis: quando e dove vedere la finale in tv

MALAGA (SPAGNA) - A distanza di venticinque anni dall'ultima finale di Coppa Davis raggiunta, gli azzurri, guidati da Volandri, accedono all'ultimo atto della competizione. Grazie alla vittoria nel doppio di Sinner e Sonego, gli azzurri hanno sconfitto la Serbia per 2-1. A sfidare gli azzurri sarà l'Australia, che in semifinale ha battuto la Finlandia 2-0

Coppa Davis: risultati e dirette

Italia-Australia, data e orario

La finale di Coppa Davis tra l'Italia e l'Australia si disputerà domenica 26 novembre, con inizio alle ore 16 al 'Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena' di Malaga, in Spagna.

Italia-Australia: dove vederla in tv e streaming

Il match tra gli azzurri di Sinner e la nazionale australiana, sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. In chiaro sarà invece visibile in diretta tv su RaiDue e in streaming su RaiPlay.

Coppa Davis, gli azzurri a disposizione di Volandri

Jannik Sinner guida la squadra azzurra di Coppa Davis. Il numero quattro al mondo ha giocato sia contro l'Olanda che contro la Serbia, i singolari e il doppio, in compagnia di Lorenzo Sonego. Il capitano azzurro Volandri ha schierato come singolarista Matteo Arnaldi contro l'Olanda e Lorenzo Musetti contro la Serbia. In squadra c'è anche Simone Bolelli.