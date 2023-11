Sinner, l’effetto sugli ascolti tv è un boom incredibile

MALAGA (SPAGNA) - Ascolti record per l'impresa dell'Italia contro la Serbia nella semifinale di Coppa Davis in corso a Malaga. A fare letteralmente impressione sono i numeri raggiunti dalla diretta del secondo singolare, quello tra Jannik Sinner e il numero uno al mondo, Novak Djokovic: la sfida di ieri pomeriggio(25 novembre), trasmessa in chiaro su Rai2, è stata infatti vista da 2 milioni e 149mila spettatori, con uno share del 17% nella fascia oraria tra le 15:04 e le 17:42.