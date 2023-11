Sinner diretta tennis: Coppa Davis, Italia-Australia finale LIVE

Ci siamo, manca solo un passo per spalancare le porte della gloria. Il tennis italiano torna a vivere una giornata elettrica ed emozionante con una Coppa Davis da riportare a casa 47 anni dopo l'ultima volta. In campo non ci sono più Panatta e Bertolucci (oggi eccellenti voci del tennis televisivo), Pietrangeli e Barazzutti ma Sinner, Sonego, Musetti, Arnaldi e Bolelli. Ragazzi che oggi possono trasformarsi in eroi. Servirà solo un ultimo passo, appunto: battere la temibile Australia. Le speranze sono riposte nello stato di forma titanico di Sinner, il nostro fuoriclasse. Ma sarà il collettivo a fare la differenza. Vivete la giornata azzurra in diretta sul nostro sito.