Panatta e la sentenza su Sinner in diretta tv: "De Minaur troppo inferiore"

ROMA - Avere Jannik Sinner dalla propria parte è un vantaggio non da poco per l'Italia, che a Malaga va a caccia della seconda Coppa Davis della sua storia. Ecco così che Adriano Panatta, ex azzurro che il trofeo lo ha alzato nel 1976 in Cile, dopo la vittoria di Matteo Arnaldi nel primo singolare della finale contro l'Australia (Alexei Popyrin battuto in tre set) ha emesso in diretta tv la sua 'sentenza' .

Coppa Davis, la 'sentenza' di Panatta su Sinner

"De Minaur non può contrastare Sinner - ha detto Panatta nelle vesti di commentatore poco prima del secondo singolare, che potrebbe sancire il trionfo dell'Italia in caso di successo da parte dell'altoatesino -, sarà una partita agevole per l'azzurro. Lui è in buon giocatore ma non ha un servizio che può spaventare Jannik: non c'è partita per me. Possiamo già cominciare ad esultare". La fiducia in Sinner insomma è più forte di qualsiasi scaramanzia.