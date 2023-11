Coppa Davis, il brutto gesto del capitano dell'Australia: e su Sinner...

Il capitano dell’Australia Lleyton Hewitt è stato protagonista di uno dei gesti più antisportivi che si conoscono. Si è tolto la medaglia d’argento dal collo subito dopo la premiazione della Coppa Davis. Non ha digerito la vittoria netta di Sinner e compagni contro la sua squadra in finale, sognava un epilogo diverso. Poi si è sfogato nel post partita con parole dure sul nuovo format del torneo. "Sono davvero stufo! - ha detto Hewitt, dopo la seconda sconfitta in finale - Non c'è andata e ritorno nei playoff, non ci sono partite da cinque set. Non è l'ideale. Giochiamo sempre sulla stessa superficie. Ad essere sincero, sì, sono stufo. Questa non è la Coppa Davis. Giocare sulla terra, sull'erba, all'aperto. Ci sono altre situazioni. Ed è frustrante che non ci siano tutti i tipi di superfici e condizioni in Coppa Davis, soprattutto in queste grandi partite finali".