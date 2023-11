Dopo la Davis: l’anno che verrà

È finita in gloria, con la Davis tornata in Italia dopo 47 anni, il Paese con la racchetta in mano e i nostri eroi sulla bocca di tutti. Ma il pasticcio di comunicazione tra il Quirinale e la Federtennis, con l’incontro dal presidente Mattarella fissato il 21 dicembre e rinviato a data da destinarsi, offre l’occasione per dare un’occhiata a quello che potrà succedere nella prossima stagione, quando al già affollato calendario del tennis si aggiunge l’Olimpiade di Parigi. Al momento, gli azzurri non sono riusciti a trovare un giorno (uno di numero) per rispondere alla chiamata del Presidente, ma il tetris del 2024 è ancora più complesso. La routine dell’Atp prevede come sempre lo Slam australiano a gennaio, Roland Garros a fine maggio, Wimbledon a luglio (dal primo), Us Open a fine agosto (dal 26): quattro appuntamenti, con cambi di superficie da preparare e ponderare. La chiave di volta saranno proprio i Giochi, piazzati dal 27 luglio al 4 agosto sugli stessi campi del Roland Garros. Vuol dire terra battuta. Vuol dire che il vincitore di Wimbledon (la finale è in calendario il 14 luglio) avrà poco più di dieci giorni per riconvertire il suo tennis alla superficie più lenta. Chi invece dovesse uscire prima sarebbe paradossalmente avvantaggiato nella corsa a cinque cerchi. E ancora: fare strada all’Olimpiade significa giocare la finale il 4 agosto sulla terra di Parigi e avere meno di tre settimane per resettare e preparare gli Us Open che si giocano sulla superficie veloce.