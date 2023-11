Sinner tra Milan, vacanze e allenamenti: il calendario verso l’Australian Open

L’agenda di Sinner è molto fitta in questo mese e mezzo che lo separa dall’inizio di una nuova stagione. Il 2024 per Jannik si preannuncia scoppiettante, può essere l’anno della consacrazione: la caccia al primo Slam e al numero uno del ranking. Dopo il trionfo in Coppa Davis, Jannik ha preso un volo privato per Nizza, per concedersi qualche ora di relax. Ieri sera è stato intervistato dal Tg1, dopo essere stato da Fabio Fazio su Nove. Amadeus lo ha invitato pubblicamente a Sanremo, insieme con tutta la squadra vincitrice in Coppa Davis. Ora tutti lo cercano, tutti lo vorrebbero ospite in tv, ma lui ha un tremendo bisogno di rifiatare. Nell’agenda poi, bisogna ancora capire dove infilare la visita da Mattarella al Quirinale. Non sarà il 21 dicembre, perché “I ragazzi hanno già in programma le vacanze in vista dell’Australia”, come ha spiegato il presidente federale Binaghi. Si cerca un’altra data, il presidente Mattarella ha dato la più ampia disponibilità.

Sinner questa sera a San Siro per Milan-Borussia Dortmund Oggi Sinner sarà a Milano per qualche impegno programmato con gli sponsor e poi questa sera è annunciata la sua presenza a San Siro, per vedere il suo Milan in Champions contro il Borussia Dortmund. Anche Djokovic è un grande tifoso del Milan, sarebbe pazzesco un incontro tra i due al Meazza. Intanto questa sera le telecamere e i fotografi cercheranno tutti l’eroe del momento. Anche Pioli ieri ha speso belle parole per lui. “Siamo felici che Sinner sia a San Siro domani sera, se potremo fargli i complimenti di persona lo saremo ancora di più”. Parole che lasciano intendere che Sinner potrebbe scendere negli spogliatoi, invitato dal Milan, per incontrare il tecnico e i giocatori. Dopo San Siro si concederà una mini vacanza. Sulla neve con gli amici di sempre. Un po’ di tempo in famiglia e poi forse un’altra mini vacanza, questa volta al caldo, prima di proiettarsi anima e corpo sulla nuova stagione.

Obiettivo Australian Open Primo appuntamento importante gli Australian Open, che quest’anno inizieranno per la prima volta di domenica e dureranno 15 giorni. La nuova formula è stata studiata "per ridurre la fine delle partite tardive", ha spiegato il direttore del torneo, Craig Tiley. Lo scorso anno Kokkinakis-Murray si concluse alle 4:05 del mattino, dopo 5 ore e 45 minuti. Il torneo inizierà il 14 gennaio e si concluderà il 28. Per arrivare al top in Australia, la preparazione dovrà iniziare presto. Jannik dovrà curare al massimo anche l’alimentazione, come fa sempre. Ogni tanto però, non gli dispiace concedersi uno strappo. Lo ha ammesso candidamente ieri al Tg1: “Mi piacciono molto i dolci, soprattutto il tiramisù. È stato bello anche cenare con hamburger e patatine fritte insieme con la squadra dopo la finale di Coppa Davis”. Strappi che tra qualche giorno non saranno più concessi dal suo supercoach Darren Cahill, che tra l’altro è australiano quindi tiene particolarmente a questo primo slam oltre ad aver vissuto con il cuore diviso a metà la finale di Coppa Davis. Insomma, Sinner ora potrà rifiatare un po’, ma non troppo.

