Alcaraz lancia la sfida a Djokovic: "Il 2024 sarà un anno di vittorie"

Carlos Alcaraz promette un "2024 pieno di energia, intenso e con molte vittorie". Il numero due del mondo lancia la sfida a Djokovic: "Ha detto che è pronto a vincere i quattro tornei del Grande Slam e l'oro olimpico, ma noi siamo qui per fermarlo", ha dichiarato in Messico, dove è atteso per una partita-esibizione. Nel 2023 Alcaraz ha vinto sei tornei ed ha sconfitto Djokovic nella finale di Wimbledon. Poi ha subito un calo: "La prima parte della mia stagione è stata spettacolare, ma dopo Wimbledon ho avuto un periodo un po' negativo - ha ammesso Alcaraz -. Ma penso che sia normale e devo imparare da queste situazioni".