Da Sinner a Sonego: dove andranno in vacanza gli eroi della Davis. E Berrettini...

Mare, montagna o in campo? I protagonisti azzurri della Coppa Davis hanno dato il via alle loro vacanze. Un periodo di riposo meritato per Sinner e compagni , che hanno concluso soltanto il 26 novembre, data che lascia pochi margini per relax e preparazione invernale, una stagione iniziata a gennaio. Le prossime saranno settimane importanti per ricaricare le pile: già il 28 dicembre inizierà la United Cup e poco dopo sarà tempo di Australian Open , al via il 15 gennaio.

Il piano di Sinner: Alpi austriache e poi la Spagna

Niente piani audaci per Jannik Sinner. Dopo aver assistito alla partita Milan-Borussia Dortmund e aver ricevuto omaggi a San Siro, si dirigerà verso le Alpi austriache per alcuni giorni di svago. L’altoatesino riposerà per una dozzina di giorni, dopo di che si sposterà in Spagna dove lavorerà per circa tre settimane: prima la parte fisica con Umberto Ferrara e poi quella tecnica con Simone Vagnozzi. La preparazione sarà allungata all’inizio di gennaio, Jannik salterà la prima settimana di tornei e alla vigilia dell’Australian Open giocherà un paio di match al Kooyong Classic, tradizionale esibizione che si gioca a Melbourne prima dello Slam.

Musetti e Sonego: prima le Maldive, poi....

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno optato per le Maldive con le loro compagne e il caso ha voluto farli incontrare durante lo scalo all’aeroporto di Doha. Al ritorno, seguiranno programmi diversi: Musetti si allenerà a Montecarlo sotto la guida di Tartarini e del nuovo coach Barazzutti, trascorrerà il Natale a casa dopo anni, e poi parteciperà a un torneo tra Brisbane e Hong Kong. A marzo prevede di saltare il Miami Open per la nascita del figlio. Sonego, invece, partirà per l’Australia prima delle festività, guiderà infatti il team italiano nella United Cup.

Arnaldi a Sanremo, poi volerà in Australia

Matteo Arnaldi è già tornato in campo, avendo anticipato le vacanze prima della Coppa Davis. Da martedì si sta allenando a Sanremo e si prepara per la partenza anticipata verso l’Australia, patria della sua compagna, dove continuerà la sua preparazione per il 2024.

Berrettini si allena, Volandri a Roma

In attesa di annunciare il nuovo coach, è tornato ad allenarsi anche Matteo Berrettini. Presente alla sfida di Champions tra Milan e Dortmund insieme con Sinner, il romano si è allenato in questi giorni con il classe 2002 Samuel Vincent Ruggeri (n.363 ATP). Ancora in Italia anche il capitano Filippo Volandri, ieri ospite di Fiorello a VivaRai2! nella cornice del Foro Italico.